Іранська влада запевняє, що АЕС "Бушер" не постраждала від землетрусу

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) одержало повідомлення від влади Ірану, яка повідомила, що сильний землетрус, який стався 9 квітня на південному заході країни, не завдав АЕС "Бушер" ніякої шкоди, передає РІА «Новини».

Кілька землетрусів, магнітуда першого з яких становила 6,3, сталися у вівторок приблизно за 90 км від іранського міста Бушер, поруч з яким розташована єдина в країні АЕС.

"Іран проінформував про цю подію МАГАТЕ, повідомивши, що станція не була пошкоджена, і викиду радіоактивних речовин не відбулося", - йдеться в заяві відомства.

Раніше представник ЗАТ "Атомбудекспорт", яке будувало АЕС "Бушер", повідомив РІА "Новости", що землетрус відчувався на станції, але на її роботу не вплинуло.

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, в результаті землетрусу в Ірані загинули щонайменше 37 людей, понад 850 отримали поранення.

Осередок землетрусу магнітудою 6,3, що стався напередодні, знаходився приблизно за 90 км від Бушера. З моменту основного удару відбулося близько 80 повторних поштовхів, зруйновано 12 сіл.

Поштовхи відчувалися також у Бахрейні, Дубаї та Абу-Дабі.