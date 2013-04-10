Експерт: розвиток відновлюваної енергетики супроводжується падінням цін на електрику

Після прийняття Німеччиною рішення про відмову від атомної енергетики і переорієнтації на відновлювані джерела енергії, в країні спостерігається тенденція до падіння цін на електрику.

Про це УНІАН повідомила прес-служба аналітичного центру Agora Energiewende (Німеччина).

"Один з найбільш поширених міфів - що ціна на електроенергію зі збільшенням частки відновлюваних джерел постійно зростає. Досвід показує, що це не так. Великі споживачі в Німеччині зараз платять на 30% менше, ніж у 2011 році", - процитувала прес-служба директора з комунікацій аналітичного центру Agora Energiewende Крістофа Подевілса.

Згідно з повідомленням, на момент ухвалення рішення про переорієнтацію на відновлювану енергетику, біржова вартість "пікової" електрики в Німеччині була на рівні близько EUR60-75 за МВт, а зараз вона становить близько EUR40-50 за МВт. "Тобто, підприємства платять менше, зокрема завдяки розвитку відновлюваної енергетики. Працюють закони ринку - чим більше пропозиція, тим менше стає ціна", - відзначив експерт, додавши, що найдорожчими є електростанції, що працюють на газі та нафті.

Крім того, не збуваються і песимістичні прогнози деяких експертів, що чекали зростання імпорту електроенергії Німеччиною після переорієнтації на поновлювані джерела. "Ми не спостерігаємо зростання імпорту, навпаки, минулої зими ми навіть експортували електроенергію. До того ж Німеччина вже близько 25% електрики виробляє з відновлюваних джерел", - уточнив К.Подевілс.

У повідомленні сказано, як необхідно вирішити питання резервування потужностей. За словами Подевілса, не обов'язково тримати в резерві теплові електростанції такої ж потужності, як працюють відновлювані. "По-перше, за рахунок розташування сонячних, вітрових станцій у різних регіонах країни вони частково компенсують один одного, адже погода на різних локаціях відрізняється. По-друге, вітер дме тоді, коли немає сонця, і навпаки - вони частково замінюють один одного. Все це знижує ризики", - зазначив представник Agora Energiewende, наголосивши, що робота електростанцій на поновлюваних джерелах енергії добре прогнозується.

Німеччина планує до 2050 року 80% електроенергії виробляти з поновлюваних джерел (частка в загальному енергоспоживанні країни - не менше 60%). При цьому, в силу природних особливостей, у Німеччині основна ставка робиться на розвиток сонячної та вітрової енергетики. Прогнозується, що до 2015 року вартість виробництва 1 кВт електроенергії такими станціями становитиме EUR 0,07-0,1 за кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, Україна останні два роки розвиває відновлювану енергетику інтенсивніше, ніж традиційну. Встановлена ​​потужність електростанцій на відновлюваних джерелах упродовж 2012 року збільшилась на 57,5% і станом на 1 січня 2013 року становила 645,1 МВт. Встановлена ​​потужність сонячних електростанцій зросла вдвічі - до 371,6 МВт, вітроелектростанцій - на третину, до 193,8 МВт, електростанцій на біомасі - майже в 1,5 рази, до 6,2 МВт, малих ГЕС - на 3,8%, до 73,5 МВт.

Українські електростанції на поновлюваних джерелах за підсумками 2012 року згенерували 815,9 млн кВт/год. екологічно чистої електроенергії - у 2,2 рази більше, ніж у 2011 році.

Парламент України наприкінці минулого року прийняв закон, що передбачає значне зниження тарифів на електроенергію, що виробляється сонячними електростанціями. Причина - здешевлення обладнання для сонячної енергетики і, як наслідок, собівартості електроенергії з сонячного світла.