Розвиток відновлювальної енергетики знижує рівень безробіття - Greenpeace

Розвиток відновлювальної енергетики дозволяє створювати нові робочі місця і знижує рівень безробіття серед населення, зокрема тільки в Німеччині за рахунок відновлюваної енергетики вдалося створити 380 тис. робочих місць

Про це сказано в надісланому УНІАН повідомленні з посиланням на заяву підрозділу Greenpeace у Берліні.

"Для порівняння, у вугільній галузі країни залишаються задіяними 50 тис. осіб", - сказано в повідомленні.

Вугільна галузь була опорою економіки Німеччини у 50-ті та 60-ті роки, однак зараз ситуація кардинально змінилася. У зв'язку з цим рішення про перехід Німеччини на відновлювані джерела енергії є твердим, дискутуються лише тимчасові параметри цього процесу.

Як повідомляв УНІАН, за даними Асоціації учасників ринку альтернативних видів палива та енергії України (АПЕУ) в 2010-2012 рр. інтенсивний розвиток відновлюваної енергетики в нашій країні дозволило створити близько 15 тис. нових робочих місць. За прогнозами асоціації, у найближчі два роки подальше освоєння відновлюваних джерел енергії забезпечить роботою ще 60-70 тис. осіб.

Запорізький "Завод напівпровідників" у 2010 році відновив виробництво полікремнію, основної сировини для фотоелектричних модулів, німецька компанія Fuhrlander у 2012 році запустила виробництво сучасних вітрогенераторів у Краматорську на базі раніше набутих потужностей Краматорського заводу важкого верстатобудування. Крім того, німецький концерн AEG минулого року налагодив випуск устаткування для сонячних електростанцій на виробничих потужностях українських підприємств.

Україна останні два роки розвиває поновлювану енергетику інтенсивніше, ніж традиційну. Станом на початок квітня 86 компаній експлуатували 139 електростанцій на поновлюваних джерелах енергії, зокрема 43 фотоелектричні установки.

Довідка УНІАН. На сьогодні 25% електроенергії в Німеччині вироблялися з поновлюваних джерел, річний оборот галузі - близько EUR 25 млрд. Німеччина планує до 2050 року 80% електроенергії виробляти з відновлюваних джерел (частка в загальному енергоспоживанні країни - не менше 60%).

До того ж в силу природних особливостей, в країні основна ставка робиться на розвиток сонячної та вітрової енергетики. Прогнозується, що до 2015 року вартість виробництва 1 кВт електроенергії такими станціями становитиме EUR 0,07-0,1 за кВт/год.