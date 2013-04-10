Експерт вважає, що Польщі більше не потрібен трубопровід "Одеса-Броди"

Варшава. Будівництво нафтового терміналу поблизу Гданська підтверджує стратегічне рішення польської влади диверсифікувати поставки "чорного золота" в країну через Балтійське море замість реалізації проекту з використанням українського трубопроводу "Одеса-Броди".

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив польський експерт з енергетичних питань Анджей Щесняк.

Він назвав "нульовими" шанси на створення євразійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК) на базі українського трубопроводу, назвавши головною причиною відсутність достатніх обсягів нафти для рентабельної роботи цього проекту.

"Немає для нього нафти, і в найближчі 5-10 років не буде", - сказав співрозмовник агентства.

А.Щесняк зауважив, що ще в 2003 році було зрозуміло, що ЄАНТК не буде реалізований після того, як прийнято рішення про будівництво нафтопроводу "Баку-Тбілісі-Джейхан", який був введений в експлуатацію в 2006 році.

Він зауважив, що цей трубопровід, який, як і ЄАНТК, призначений для поставок каспійської нафти до Європи, не використовується на повну потужність через недостатню кількість нафти.

Експерт назвав проект з'єднання "Одеса-Броди" з польською нафтотранспортною системою "трупом у шафі", який час від часу витягають в політичних цілях.

"Якщо подивитися на стратегічні напрямки енергетичної безпеки Польщі, то дійсно, влада зробила ставку на поставки з моря, а не з південного сходу", - сказав він, коментуючи підписаний на цьому тижні контракт на будівництво нафтотерміналу в Гданську.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня польська державна нафтотранспортна компанія PERN Przyjazn SA підписала контракт на будівництво першої черги нафтового терміналу на Балтійському морі в Гданську вартістю близько 130 млн дол.

Весь проект, у рамках якого планується побудувати резервуари для зберігання нафти, нафто- та хімпродуктів потужністю 700 тис. кубометрів, повинен бути готовий до 2018 року і обійдеться близько 260 млн дол.

Глава PERN Марчін Москалевіч сказав УНІАН, що нафтотермінал і ЄАНТК можуть взаємодоповнювати один одного, назвавши серед необхідних умов для реалізації цього проекту гарантії поставок трубопроводом - принаймні - 10 млн тонн нафти.

Довідка УНІАН. Польські НПЗ, які щорічно переробляють близько 26-27 млн ​​тонн нафти, левову частку купують у російських компаній, які поставляють свій товар через північну гілку трубопроводу "Дружба", що проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини. Потужності польської нафтотранспортної системи в залежності від ділянки дозволяють щорічно прокачувати від 27 до 50 млн тонн нафти, а побудований на Балтійському морі нафтопорту - 37 млн ​​тонн.

Ідея ЄАНТК виникла ще на початку 1990-х років, але побудований у 2001 році "Одеса-Броди", проектною потужністю 14,5 млн тонн, досі жодного разу не вдалося використати для поставок каспійської нафти до Європи.