Опалювальний сезон в Україні завершиться приблизно через два тижні

Опалювальний сезон у всіх регіонах України завершиться приблизно через два тижні, повідомляється на сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

За словами керівника Мінрегіону Геннадія Темника, у багатьох містах південних областей України та Криму у зв'язку зі сприятливими погодними умовами місцеві ради прийняли рішення про завершення опалювального періоду. Також, за прогнозами синоптиків, найближчим часом очікується потепління у більшості регіонів України.

Г.Темнік зазначив, що Мінрегіон проведе ретельний аналіз нинішнього опалювального періоду і на його основі сформує план підготовки до нового опалювального періоду із зазначенням чітких заходів, реалізація яких дозволить забезпечити готовність до будь-яких ситуацій.

Як повідомляв УНІАН, завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського науково-дослідного метеорологічного інституту Вазіра Мартазінова попереджала про суттєве похолодання в середині квітня і висловила думку про необхідність продовження опалювального сезону.

За словами директора Укргідрометцентру Миколи Кульбіди, продовжувати опалювальний сезон у Києві не доведеться, тому що до середини квітня в місті і області встановиться досить висока температура повітря.