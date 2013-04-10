"Нафтогаз" ще не закуповував російський газ у квітні

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" ще не закуповувала російський газ у квітні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький.

"Поки ні, не закуповуємо. Але транзит йде в повному обсязі", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького, в березні Україна скоротила закупівлі газу в Росії через невирішеність питання про зниження ціни на газ. При цьому він зазначив, що український уряд працює над збільшенням обсягів диверсифікації поставок газу.

25 березня глава «Газпрому» Олексій Міллер, відповідаючи на запитання журналістів про обгрунтованість скарг України на високі ціни на російський газ, заявив, що Україна не витримає спотових цін на газ, які в цей час у Великобританії перевищили ціну газу для України майже вдвічі.

Водночас 28 березня прем'єр-міністр України Микола Азаров у рамках офіційного візиту до Угорщини заявив про те, що Україна розпочала реверсні поставки газу з Європи через територію Угорщини. Україна і Угорщина обговорюють можливість транспортування до України газу з Європи в обсязі до 10 млрд кубометрів.

Раніше українська влада заявляла про плани в 2013 році імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлі в Росії до 20 млрд куб. м.

У лютому ц.р. розмір оплати України за російський газ істотно скоротився - до 162 млн дол. проти 1,3 млрд дол. у лютому 2012 року.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. У лютому 2013 року, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, середня митна ціна на імпортний газ для України знизилася в порівнянні з січнем на 1,5% - до 419,7 дол. з 426,16 дол. за 1 тис. куб. м.