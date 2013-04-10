Ставицький: переговори з Росією щодо ГТС ніхто не припиняв

Україна і Росія не припиняли переговорів щодо створення консорціуму з управління українською газотранспортною системою (ГТС), заявив міністр вугільної промисловості і енергетики України Едуард Ставицький у середу журналістам у Кабінеті Міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, він зокрема сказав: "Нам потрібно завершити реформування "Нафтогазу". Консорціум – це вже подальші кроки суб'єктів реформування. Ми повинні зробити перший крок, і я розумію наших колег, які говорять про те, що "ви зробіть перший крок, а там буде видно".

При цьому міністр наголосив, що «це не говорить про те, що ми закінчили переговори».

Як повідомляв УНІАН, раніше влада України не виключала можливості передачі в оренду ГТС у рамках створення консорціуму з її управління. Наразі розглядається можливість створення як двостороннього - з Росією, так і тристороннього - з РФ і ЄС - консорціуму з управління ГТС.

14 березня Президент України Віктор Янукович висловив думку, що Європа повинна брати участь у модернізації української газотранспортної системи. В.Янукович також наголосив, що Україна повинна гарантувати Європі стабільний транзит газу, і для цього потрібно найближчим часом знайти відповідь, як Україна модернізуватиме свою ГТС.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров 19 березня заявив, що ЄС досі не продемонстрував готовності до участі у тристоронньому консорціумі з управління газотранспортною системою України. До того ж він наголосив, що на сьогодні питання модернізації ГТС необхідно вирішувати якнайшвидше.

22 березня президент Російського газового товариства Валерій Язєв зазначив, що Україна завела переговори щодо створення двостороннього газового консорціуму у глухий кут.

«Тема консорціуму закрита Україною. Україна не хоче йти на створення двостороннього консорціуму. Ми не можемо без кінця стояти біля дверей і стукатися з проханнями пустити нас до консорціуму», - сказав В.Язєв.

6 квітня Надзвичайний і Повноважний Посол Росії в Україні Михайло Зурабов заявив в інтерв'ю журналістам у Києві, що пов'язує зниження активності українсько-російських переговорів щодо створення газотранспортного консорціуму з блокуванням роботи Верховної Ради.

На його думку, Україна повинна внести зміни до п'яти законів, а також внести "деякі корективи до своїх міжнародних зобов'язань" щодо створення консорціуму.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів – 22,2 тис. км і газопроводів-відведень – 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій становить 1449.