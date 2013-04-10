Міненерговугілля розраховує, що "Нафтогаз" цього року вийде на беззбитковість

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України розраховує на те, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" у 2013 році вийде на беззбитковість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам у середу глава міністерства Едуард Ставицький.

"У нас є кілька пропозицій. Ми хочемо вийти на беззбитковість по року в контексті реформування компанії", - сказав Е.Ставицького.

Міністр відзначив, що фінансовий план "Нафтогазу" може бути прийнятий урядом до травня.

Крім того, за словами Е.Ставицького, до порядку денного уряду на наступний понеділок, 15 квітня, внесено питання про затвердження фінплану компанії "Енергоатом".

До того ж міністр не назвав чистий прибуток, який закладено до проекту фінплану, зазначивши лише, що він буде більше на 10%, ніж у 2012 році.

Фінпоказники НАК "Нафтогаз України" за 6 років:

* 2012 р. - чистий збиток - 10,271 млрд грн.

* 2011 р. - чистий прибуток -7,764 млрд грн.

* 2010 р. - чистий збиток - 21 млрд 431,345 млн грн.

* 2009 р. - чистий прибуток - 1 млрд 258,645 млн грн.

* 2008 р. - чистий прибуток - 5,4 млрд грн.

* 2007 р. - чистий збиток – 0,6 млрд грн.

Як повідомляв раніше УНІАН, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» отримала у 2012 році чистий збиток у розмірі 10,271 млрд грн. Про це йдеться у фінансовому звіті компанії. За 2011 рік компанія отримала чистий прибуток у розмірі 7,764 млрд грн.

Валовий збиток компанії за 2012 рік становив 0,261 млрд грн, тоді як у 2011 році валовий прибуток становив 11,973 млрд грн.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їхнім транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.