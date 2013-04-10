Україна в січні-березні імпортувала газ на 3,1 млрд дол.

Україна у січні-березні 2013 року імпортувала газу в грошовому виразі на загальну суму 3,1 млрд дол., повідомляє Державна митна служба України.

При цьому Держмитслужба не наводить порівняльних даних за аналогічний період 2012 року.

За даними Держмитслужби, загальна вага імпортованої продукції за 3 місяці 2013 року становила 5,1 млн тонн.

Згідно з наданими даними, зокрема імпорт газу в грошовому виразі з Росії за 3 місяці 2013 року становив 3,055 млрд дол., з Білорусі - 27,662 млн дол., з інших країн - 12,611 млн дол.

Імпорт газу з Російської Федерації в загальному балансі становить 97,19%.

Як повідомляв УНІАН, середня митна ціна на імпортний газ для України у березні 2013 року зменшилася порівняно з попереднім місяцем на 0,74% - до 416,6 дол. за 1 тис. куб. м з 419,7 дол.

У лютому 2013 року ціна на газ зменшилася порівняно з попереднім місяцем на 1,5% - до 419,7 дол. за 1 тис. куб. м з 426,16 дол.

За даними Державної митної служби, Україна у січні-лютому 2013 року імпортувала газу на загальну суму 2,168 млрд дол.

За словами міністра енергетики і вугільної промисловості України Едуарда Ставицького, "Нафтогаз України" ще не купував російський газ у квітні.

Україна почала купувати газ у країнах Євросоюзу з листопада 2012 року, але реально куплені з того часу обсяги, які поставляються через Польщу, порівняно з потребами країни залишаються невеликими - близько 100 млн кубометрів у листопаді-січні.

Минулого року Україна спожила майже 49 млрд кубометрів газу, 33 млрд з яких купила у Росії, від якої добивається зниження ціни палива, вважаючи її завищеною.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Ставицький: переговори з Росією щодо ГТС ніхто не припиняв

"Нафтогаз" ще не закуповував російський газ у квітні