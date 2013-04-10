Україна у I кв. імпортувала нафтопродуктів на 1,2 млрд дол., експортувала - на 0,5 млрд дол.

Україна в січні - березні 2013 року імпортувала 1,241 млн тонн нафтопродуктів, у грошовому вираженні - на суму 1,266 млрд дол.

Про це повідомляється на сайті Державної митної служби України.

Зокрема, найбільшими імпортерами нафтопродуктів в Україну за перші три місяці 2013 року стали Білорусь - 584,081 млн дол., Російська Федерація - 298,825 млн дол., Литва - 153,885 млн дол.

Україна за січень-березень 2013 року експортувала 560,3 тис. тонн нафтопродуктів на загальну суму 0,522 млрд дол.

Зокрема, таку продукцію поставлено в ряд офшорних зон – зокрема - до Беліз - на 417,652 млн дол., на Британські Віргінські острови - 70 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками 2012 року імпортувала нафтопродуктів із Білорусі, РФ, Литви та інших країн на загальну суму 8,839 млрд дол.

Імпорт нафтопродуктів із Білорусі за 2012 рік становив 3,726 млрд дол., із Російської Федерації – 1,631 млрд дол., із Литви – 0,715 млрд дол., з інших країн - 1,535 млрд дол.

Експорт нафтопродуктів із України в грошовому вираженні становив 1,389 млрд дол., зокрема, до РФ - 0,489 млрд дол., на Британські Віргінські острови - 0,303 млрд дол., до Беліз - 0,212 млрд дол.

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