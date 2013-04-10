Ставицький: на переговорах з МВФ питання підвищення ціни на газ розглядалося

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький позитивно оцінює результати переговорів із місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) у контексті енергетичних питань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у середу журналістам у Кабінеті Міністрів.

"Я оцінюю результати позитивно. Ми надали з 15 пунктів програму з ефективності оптимізації та зменшення витратних статей НАК "Нафтогаз України" в частині газу для населення, паливно-енергетичного комплексу, теплокомуненерго", - сказав Е.Ставицький.

Говорячи про те, як сприйняли представники МВФ цю програму, Е.Ставицький зазначив: "На ура".

Також міністр повідомив, що в ході переговорів не розглядалося питання підвищення цін на газ для населення, а також для промисловості. "Яка ціна на газ для населення? Про що ви говорите? Ми працюватимемо лише на зниження", - сказав Е.Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду, яка завершила свою роботу в Україні, має намір продовжити найближчими тижнями діалог із Україною щодо співпраці в рамках нової програми "стенд-бай". За словами голови місії Крістофера Джарвіса, провела продуктивні дискусії з представниками української влади щодо напрямків економічної політики, підтримку якої міг би надати МВФ у рамках угоди «стенд-бай». Основними елементами нової програми мали б стати заходи, спрямовані на скорочення фіскального дефіциту й дефіциту рахунку поточних операцій, реформування банківського та енергетичного сектору з метою створення в Україні умов стабільного економічного зростання й створення нових робочих місць. «Місія досягла хорошого прогресу в обговорених питаннях, і найближчими тижнями наш діалог матиме продовження», - сказав К.Джарвіс.

Раніше постійний представник МВФ в Україні Макс Альєр, який незабаром залишить Україну у зв'язку із завершенням своєї роботи в нашій країні, повідомив, що Фонд відзначає прогрес у переговорах із українською владою і вважає його достатнім для продовження діалогу.

При цьому він зазначив, що аналіз, який проводиться за підсумками візиту попередньої місії, що працювала в Україні з 29 січня до 12 лютого, підтверджує правильність раніше виданих Україні рекомендацій, зокрема, щодо потреби вирівнювання цін на газ для населення, запровадження гнучкого валютного курсу й реформування банківського сектору економіки.

28 березня в інтерв'ю угорському телеканалу M1 прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що Україна не підвищить ціну на газ для населення, як того вимагає МВФ, заради отримання кредиту. Оскільки відповідно до «кабальних» газових контрактів 2009 року Україна отримує газ за несправедливою, найвищою в Європі ціною і не хоче перекладати цей вантаж на своїх громадян.