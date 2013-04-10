Україна у 1-му кварталі експортувала електроенергії на 142 млн дол.

Україна за січень-березень 2013 року в грошовому вираженні експортувала електроенергії до країн ЄС, Молдови і Білорусі на 142,395 млн дол., повідомляється на сайті Державної митної служби України.

Водночас Держмитслужба не наводить порівняльних даних за аналогічний період 2012 року.

Згідно з повідомленням, експорт електроенергії до Білорусі у першому кварталі 2013 року становив 50,033 млн дол., до Угорщини – 66,592 млн дол., до Молдови – 12,392 млн дол., до інших країн - 13,379 млн дол.

Експорт електроенергії на територію Російської Федерації за вказаний період не здійснювався.

Також у повідомленні наголошується, що імпорт електроенергії в Україну становив 0,471 млн дол. Практично весь обсяг був імпортований з РФ.

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками 2012 року в грошовому вираженні експортувала електроенергію до країн ЄС, Молдови і Білорусі на 574,819 млн дол.

Україна в 2012 році збільшила експорт електроенергії до 9,745 млрд кВт/год., що на 51,5% перевищує показник 2011 року.

У січні-лютому 2013 року експорт електроенергії порівняно з аналогічним періодом 2012 року зріс на 39,3% - до 1,436 млрд кВт/год.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

Компанії «Східенерго» і «Пауер Трейд», що входять до структури енергохолдингу ДТЕК, на проведеному 21 листопада НЕК «Укренерго» аукціоні на право експорту електроенергії в 2013 році викупили доступ до міждержавного перетину потужністю 1,58 ГВт по напрямах до Румунії, Словаччини, Угорщини, Польщі, Молдови, Білорусі.

У річному аукціоні «Укренерго» взяли участь компанії «ДТЕК Трейдинг» і «ДТЕК Східенерго», інших заявок не надходило.