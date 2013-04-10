Україна в березні збільшила імпорт нафти на 36%

Україна в березні 2013 року збільшила імпорт нафти порівняно з лютим на 36% - до 31,637 млн дол. з 23,338 млн дол.

Про це повідомляється на сайті Державної митної служби України.

Згідно з повідомленням, всього за перший квартал 2013 року Україна імпортувала 133,256 тис. тонн на суму 115,376 млн дол.

Імпорт сирої нафти за перші три місяці 2013 року здійснювався виключно з Казахстану.

Експорт сирої нафти з України не здійснювався.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Україна в січні-лютому 2013 року скоротила імпорт нафти у 7 разів - до 111,4 тис. тонн порівняно з 763,4 тис. тонн за аналогічний період 2012 року.

Казахстан підвищив ставку експортного мита (ЕМ) на сиру нафту на 50% - до 60 доларів за тонну.

Україна пропонує Казахстану свої нафтопроводи, зокрема, «Одеса-Броди» і «Дружба», для транзиту нафти в країни ЄС, а також зацікавлена ​​в поставках казахстанської нафти на вітчизняні нафтопереробні заводи.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького, Україна планує до кінця цього року вийти на обсяг нафтопереробки до 1 млн тонн на місяць.