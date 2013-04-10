ДТЕК викупив 1 ГВт перетину для експорту електроенергії у травні

Компанії «ДТЕК Трейд» і «Східенерго», що входять у структуру найбільшого енергохолдингу України ДТЕК, придбали доступ до міждержавних ліній електропередачі потужністю 1 ГВт за напрямками в країни ЄС, Молдову і Білорусь для експорту електроенергії в травні.

Про це УНІАН повідомили в НЕК «Укренерго» з посиланням на підсумки місячного аукціону, проведеного компанією у вівторок, 9 квітня.

Згідно з повідомленням, "Східенерго" придбало 500 МВт перетину у напрямку до Молдови і 400 МВт у напрямку до Білорусі.

«ДТЕК Трейдинг» придбав 100 МВт перетину у напрямку до Словаччини, Угорщини і Румунії.

Як повідомляв УНІАН, Національна енергетична компанія «Укренерго» 9 квітня виставила на аукціон з експорту електроенергії доступ до пропускної спроможності міждержавного перетину потужністю 3,5 ГВт.

Доступ до 3,5 ГВт пропускної спроможності міждержавного перетину за чотирма напрямками розбитий на 20 лотів, нерівних за потужністю передачі та періодом поставок.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку набувають на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

НЕК «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.