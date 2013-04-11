Ціни на нафту обвалилися на тлі максимальних з 1990 року запасів сировини в США

На світових торгах у четвер, 11 квітня, ціни на нафту обвалилися на тлі статданих щодо запасів сировини в США.

Ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 0,22 долара, або 0,21%, - до 105,60 долара за барель.

Вартість травневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI впала на 0,22 долара, або 0,24%, - до 94,40 долара за барель.

Запаси нафти в США за тиждень, що завершився 5 квітня, збільшилися на 0,3 млн барелів, або на 0,1% - до 388,9 млн барелів і досягли максимальної позначки з липня 1990 року. Запаси бензину зросли на 1,7 млн барелів, або на 0,7%, і становили 222,4 млн барелів.

Аналітики вважають, що єдиним фактором, який може тримати ринок на його нинішніх рівнях, є економічне стимулювання - попиту немає, передає Bloomberg.