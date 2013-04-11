Польща обіцяє враховувати інтереси України у газових проектах з Росією - віце-прем'єр

Варшава. Польський уряд буде враховувати інтереси України під час реалізації газових проектів з Російською федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив віце-глава польського уряду Януш Пехочинський на конференції, присвяченій видобутку сланцевого газу, у Варшаві в четвер.

"Одне з головних питань, яке ми ставимо, оцінюючи цей проект, це як це вплине на енергетичну систему держав центральної та східної Європи, в тому числі, України", - сказав він, коментуючи останню пропозицію росіян повернутися до "Ямал-2".

Я.Пєхочинський наголосив, що польський уряд не ухвалив жодного рішення в справі будівництва нового газопроводу через Польщу разом з "Газпромом".

Віце-прем'єр відзначив, що вже на сьогоднішній день потужності чинних газопроводів, якими можна поставляти російський газ до Європи, значно перевищують реальні обсяги, які поставляють росіяни.

За його даними, перша нитка Ямальского газопроводу, Північний потік та українська газотранспортна система дозволяє доставити в Європу близько 245 млрд кубометрів газу в той час, як "Газпром" минулого року продала європейцям лише 138 млрд кубометрів.

"У випадку реалізації задекларованих Росією проектів "Південного потоку" та згаданого газопроводу (через Польщу) потужності зростуть до 365 млрд кубометрів", - сказав він.

Віце-прем'єр відзначив, що водночас не лише Польща, але й інші держави Європейського Союзу реалізують низку проектів покликаних знайти альтернативні джерела поставок.

Він також сказав, що намагання диверсифікувати поставки енергоносіїв не пов'язані лише з політикою, але також з необхідністю подбати про стабільність поставок, зазначивши, що проблеми можуть виникнути через технічні проблеми чи навіть терористичну загрозу.

Я.Пехочинський зауважив, що Польща не може не враховувати інтересів своїх найближчих сусідів, зазначивши, що торік країна імпортувала через Україну 3,8 млрд кубометрів газу або 25% усього споживання.

Як повідомляв УНІАН, глава польського уряду Дональд Туск 5 квітня заявив, що влада Польщі не підтримує ідею будівництва ще одного газопроводу в обхід України, який міг би проходити через територію Польщі, у рамках проекту "Ямал-Європа-2".

"Польща не братиме участі у таких політичних контекстах, для нас газ не є інструментом політики, і ми дуже хочемо, щоб, згідно з європейським законодавством, газові справи були вільними від політики", - сказав Д.Туск.

Він також зазначив, що польська влада реалізує низку проектів для диверсифікації газових поставок в Польщі з метою зниження залежності країни від головного постачальника газу - Російської Федерації.