Новий витік радіоактивної води стався на АЕС «Фукусіма-1» в Японії

Черговий витік радіоактивної води зафіксовано на аварійній АЕС "Фукусіма-1" на північному сході Японії.

Як передає РІА «Новости», про це повідомило агентство Кіодо з посиланням на заяву представників компанії-оператора станції TEPCO.

За їхніми даними, у грунт пішло близько 22 літрів радіоактивної води. Причиною витоку став дефект стикового з'єднання труб, через яке робітники компанії здійснювали відкачування рідини з підземних резервуарів.

Раніше TEPCO оголосила про відмову від використання підземних сховищ для радіоактивної води після того, як на трьох із них були виявлені витоки. Інформація про останній з них з'явилася вранці 9 квітня. З початку минулого тижня компанія-оператор АЕС оголосила про витоки на першому, другому і третьому підземних резервуарах.

За останніми даними, в результаті витоку з другого резервуару пішло близько 120 тонн забрудненої води із загальним вмістом радіоактивних елементів 710 мільярдів бекерелів. Обсяг витоку на третьому резервуарі становив лише три літри, інформації про витік на першому резервуарі поки що немає.

Для вирішення проблеми зі зберіганням радіоактивної води японська влада має намір зобов'язати TEPCO до кінця травня побудувати додаткові сталеві наземні сховища і провести відкачування води з усіх підземних сховищ до середини літа цього року.

Найбільша за останні 25 років після катастрофи на Чорнобильській АЕС аварія на АЕС "Фукусіма-1" сталася після сильного землетрусу на північному сході Японії 11 березня 2011 року. Слідом за підземними поштовхами магнітудою 9,0 на побережжя прийшла 14-метрова хвиля цунамі, яка затопила чотири з шести реакторів АЕС і вивела з ладу систему охолоджування реакторів, що призвело до серії вибухів водню, розплавлення активної зони. Повна ліквідація аварії, зокрема демонтаж реакторів, займе близько 40 років.

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