Запаси газу у підземних сховищах за березень скоротилися на 27%

Запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) компанії «Укртрансгаз», яка є оператором вітчизняної газотранспортної системи, станом на 1 квітня 2013 року становили 6,8 млрд куб. м, що на 27% менше показника на 1 березня 2013 року, повідомляє прес-служба компанії.

«Загалом за опалювальний період з підземних сховищ газу було відібрано близько 13,6 млрд куб. м блакитного палива, що відповідає показникам аналогічного періоду 2012 року», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, компанія «Укртрансгаз» почала відбирати природний газ з ПСГ згідно з планом-графіком з 1 жовтня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" ще не купувала російський газ у квітні, проте транзит здійснює в повному обсязі.

У березні 2013 року Україна різко скоротила закупівлю газу в Росії через невирішеність питання про зниження ціни на газ.

Компанія «Укртрансгаз» напередодні осінньо-зимового періоду нагромадила в підземних сховищах майже 20 млрд куб. м газу.

Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування і зберігання природного газу, ефективного функціонування і розвитку газового комплексу України.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. ПСГ є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.