Росія в I кварталі скоротила транзит газу через територію України на 17%

Транзит російського газу через територію України в січні-березні 2013 року скоротився на 17% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 19,435 млрд куб. м.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії «Укртрансгаз».

Згідно з повідомленням, транзит газу в березні 2013 року збільшився до 6,595 млрд куб. м порівняно з 6,362 млрд куб. м у лютому ц.р.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький прогнозує обсяг транзиту газу через територію України до країн ЄС в 2013 році на рівні 2012 року.

Транзит газу з РФ за підсумками 2012 року становив 84,261 млрд куб. м, що на 19,13% менше показника за 2011 рік.

Довідка УНІАН. Транзит газу територією України здійснює дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз», що є оператором національної газотранспортної системи. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.