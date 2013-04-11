Україна з листопада імпортувала через Польщу 171 млн куб. м газу

Україна з листопада 2012 року по 1 квітня 2013 року імпортувала через територію Польщі за контрактом з німецьким газовим трейдером RWE 170,8 млн кубічних метрів природного газу.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії “Укртрансгаз”.

Згідно з повідомленням, у березні 2013 року з боку Республіки Польща в газотранспортну систему України надійшло 24,3 млн куб. м природного газу.

Як раніше повідомляв УНІАН, за оперативними даними польської компанії - оператора газотранспортної системи Gaz System S.A, Україна за перший тиждень квітня збільшила середньодобові поставки газу через територію Польщі у 4,4 разу порівняно з березнем - до 3,5 млн кубометрів з 0,8 млн кубометрів, що дозволило імпортувати за перші сім днів поточного місяця майже 25 млн кубометрів газу – більше, ніж за весь березень.

Водночас дані польської компанії свідчать про те, що Україна не використовує на 100% максимальні технічні можливості, які до квітня дозволяли прокачувати до 4 млн кубометрів газу, а з початку цього місяця - 5 млн кубометрів на добу (за українськими даними).

З квітня середньодобові поставки становили від 2,9 до 4,6 млн кубометрів, тоді як у березні - від близько 0,3 до 1,7 млн кубометрів.

Gaz System, відповідаючи на запит УНІАН, повідомила, що фактично максимально можливий обсяг, який можна прокачати до України через пункт "Хермановіце", становить 4,8 млн кубометрів на добу, пояснивши різницю у даних з українським "Укртрансгазом" різною методикою оцінки.

З 1 листопада минулого року "Нафтогаз України" розпочав імпорт газу, який купується у німецької компанії RWE і поставляється за реверсною схемою до України через Польщу.

Максимальний обсяг газу, який може бути поставлений до України німецьким газовим трейдером RWE Supply & Trading за рамковою угодою, становить 10 млрд куб. м.