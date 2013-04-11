Споживання газу в Україні знизилося. Промисловість активно "економила" імпортне паливо

Україна у січні-березні 2013 року скоротила споживання газу порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 9% - до 18,801 млрд кубометрів з 20,640 млрд кубометрів, зазначається у повідомленні компанії «Укртрансгаз».

Згідно з повідомленням, споживання газу в Україні за березень 2013 року становило 6,167 млрд куб. м, що на 6,72% вище за показник березня 2012 року.

Також у компанії відзначають, що у 2012 році, порівняно з попереднім роком, сталося скорочення споживання природного газу споживачами України на 6%, з 55 млрд куб. м до 51,7 млрд куб. м.

«Найбільш активне скорочення споживання імпортного газу відбулося серед промислових споживачів - на 11%, або на 3,1 млрд куб. м, - з 27,6 млрд до 24,5 млрд куб. м природного газу», - зазначається у повідомленні.

За даними «Укртрансгазу», споживання газу житлово-комунальним господарством залишається незмінним - на рівні 8,8 млрд куб. м на рік.

Як раніше повідомляв УНІАН, запаси природного газу у підземних сховищах (ПСГ) компанії «Укртрансгаз», яка є оператором вітчизняної газотранспортної системи, станом на 1 квітня 2013 року становили 6,8 млрд куб. м, що на 27% менше показника на 1 березня 2013 року.

За словами міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" ще не купувала російський газ у квітні, проте транзит здійснює у повному обсязі.

У березні 2013 року Україна різко скоротила закупівлі газу у Росії через невирішеність питання про зниження ціни на газ.

За даними Міністерства енергетики і вугільної промисловості, Україна у січні-лютому 2013 року скоротила споживання газу порівняно з січнем-лютим 2012 року на 15,5% - до 13,939 млрд куб. м.

Україна у 2011 році спожила 59,3 млрд куб. м природного газу, у 2010 році – 57,7 млрд куб. м, в 2009 році – 51,9 млрд куб. м, у 2008 році – 66,3 млрд куб. м, у 2007 році – 69,9 млрд куб. м, у 2006 році – 73,9 млрд куб. м, у 2005 році – 76,4 млрд куб. м.