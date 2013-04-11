«Газпром» помилково робить ставку на нові трубопроводи - російський експерт

Москва. Російський газовий монополіст компанія «Газпром» помилково робить ставку на будівництво нових трубопроводів в ситуації неповного завантаження вже існуючих, замість розвитку можливостей постачання скрапленого природного газу (СПГ).

Як повідомили УНІАН у Центрі енергетичної експертизи, про це заявив президент Інституту національної стратегії (РФ) Михайло Ремізов.

«В цілому, проблема, з якою зіштовхнувся сьогодні «Газпром» на газовому ринку, є, на мій погляд, наслідком помилкових стратегічних рішень, пов'язаних з недостатньою увагою до сегменту переробки природного газу, до розвитку інструментів і знаходження ринків для експорту продуктів переробки, в тому числі СПГ, і ставкою на нові і нові трубопроводи в ситуації, коли навіть існуючі завантажені не завжди і не повністю», - сказав М.Ремізов.

Він підкреслив, що сланцевий газ не варто сприймати як «інформаційну бульбашку». За його словами, це один із глобальних чинників на газовому ринку, насамперед у США.

Водночас М.Ремізов зазначив, що цей фактор - не єдина причина погіршення становища «Газпрому» на цьому ринку, тому що для європейського ринку сьогодні велику роль грає скраплений природний газ, поставки з країн Перської затоки, з Катару.

У свою чергу, гендиректор і власник East European Gas Analysis (США) Михайло Корчемкін вважає, що неправильна оцінка ринкової ситуації призведе до зниження частки «Газпрому» на європейському ринку і, відповідно, зниження прибутку.

«Газпром» із запізненням приймає рішення, які можна було прийняти раніше і зберегти свої позиції на ринку - не програвати, як вони це зробили за останні роки», - вважає він.

М.Корчемкін заявив, що сланцевий газ - це реальність і в Америці його добувають 240 млрд кубів на рік.

«Інформаційна бульбашка - це те, що на папері, те, чого немає насправді, а сланцевий газ - це реальні кубометри, що видобуваються поки що у США, потім, може бути, десь ще видобуватимуться», - вважає він.

Нагадаємо, раніше голова "Газпрому" Олексій Міллер, відповідаючи на запитання про перспективи видобутку Росією сланцевого газу - в сфері, де найбільших успіхів добилися США, зазначив, що "Америка не є нашим конкурентом", додавши, що сланцевий газ - це «бульбашка, яка найближчим часом лопне».

Як повідомляв УНІАН, після будівництва двох ниток «Північного потоку» потужністю 55 млрд куб. на рік у «Газпромі» вивчають можливість розширення цього газопроводу, також оголошено про будівництво чотирьох ниток «Південного потоку» з можливістю транзиту 63 млрд куб. м.

Крім цього, «Газпром» запропонував Польщі повернутися до проекту «Ямал-2», від якого росіяни відмовилися в 1998 році, але побудувати замість гілки в Німеччину новий газопровід у напрямку Словаччини. За оцінками російського газового монополіста, таким чином в Польщу, Словаччину та Угорщину щорічно можна буде додатково поставити 15 млрд кубометрів газу.