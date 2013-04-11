«Газпром»: будівництво сербської ділянки «Південного потоку» розпочнеться наприкінці року

Москва. Будівництво сербської ділянки газопроводу «Південний потік» розпочнеться наприкінці 2013 року, а не у 2014-му, як планувалося раніше.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому» за результатами зустрічі голови правління Олексія Міллера і міністра природних ресурсів, добувної промисловості і територіального планування Республіки Сербія Мілана Бачевіча.

«Учасники зустрічі обговорили статус двостороннього співробітництва в енергетичній сфері, приділивши особливу увагу взаємодії в рамках проекту «Південний потік». Було відзначено, що роботи з реалізації проекту в Сербії йдуть з випередженням графіка. Таким чином, будівництво сербської ділянки газопроводу може бути розпочате наприкінці 2013 року, а не у 2014 році, як було заплановано раніше», - йдеться в повідомленні.

Крім того, сторони обговорили питання фінансування будівництва газопроводу на території Сербії.

За підсумками переговорів О.Міллер і М.Бачевіч наголосили, що набраний темп реалізації проекту свідчить про взаємну зацікавленість сторін у реалізації проекту «Південний потік».

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу «Газпром» реалізовує проект будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи — «Південний потік». Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією і Хорватією було підписано міжурядові угоди.

У листопаді 2009 року була зареєстрована спільна проектна компанія South Stream Serbia AG. Частка «Газпрому» в компанії становить 51%, ДП «Сербіягаз» — 49%.

21 листопада 2011 року відбулося урочисте введення в експлуатацію підземного сховища газу (ПСГ) «Банатський Двір» у Сербії. Підземне сховище є одним з найбільших об'єктів зберігання газу в Південно-Східній Європі. Активний обсяг зберігання ПСГ становить 450 млн. куб. м газу, максимальна продуктивність на відбір — 5 млн. куб. м за добу.

У жовтні 2012 року було прийнято позитивне остаточне інвестиційне рішення за проектом «Південний потік» на території Сербії.

У лютому 2013 року Скупщина (парламент) Республіки Сербія прийняла закон «Про суспільний інтерес і спеціальні процедури експропріації та отримання дозвільної документації у зв'язку з будівництвом «Південного потоку».

У березні 2013 року підписано довгостроковий контракт на поставки російського газу до Республіки Сербія в обсязі до 1,5 млрд куб. м газу щорічно протягом 10 років. Транспортування газу здійснюватиметься існуючим маршрутом, а в майбутньому — газопроводом «Південний потік».

У 2012 році група «Газпром» поставила до Сербії 1,5 млрд куб. м природного газу.

Транспортуванням, розподілом і зберіганням природного газу на території Сербії займається державне підприємство «Сербіягаз».

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