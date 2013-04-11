Україна в I кварталі скоротила імпорт газу на 17%

Україна в січні-березні 2013 року скоротила імпорт газу порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 17% - до 7,1 млрд куб. м.

Про це повідомляє прес-служба компанії «Укртрансгаз».

«З початку 2013 року імпортовано 7,1 млрд куб. м блакитного палива, що на 17%, або 1,5 млрд куб. м, менше, ніж показники аналогічного періоду минулого року», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, за I квартал 2013 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, обсяги внутрішнього транспортування по ГТС природного газу для споживачів України скоротилися на 9%, або 1,8 млрд куб. м.

Так само в повідомленні наголошується, що за січень-березень цього року для споживачів держав Європи та СНД протранспортовано 20,3 млрд куб. м природного газу, що на 17% менше показника за аналогічний період 2012 року.

«Компанією на 100% виконані всі заявки з транспортування природного газу європейським споживачам», - цитує прес-служба слова директора центрального диспетчерського департаменту ПАТ «Укртрансгаз» Андрія Дацюка.

Як раніше повідомляв УНІАН, середня митна ціна на імпортний газ для України в березні 2013 року зменшилася порівняно з попереднім місяцем на 0,74% - до 416,6 дол. за тис. куб. м з 419,7 дол. за тис. куб. м.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" ще не купувала російський газ у квітні, однак транзит здійснює в повному обсязі.

У березні 2013 року Україна різко скоротила закупівлі газу в Росії через невирішеність питання про зниження ціни на газ.