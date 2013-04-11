Експерт: приватизація "Західенерго" відкрила Бурштинській ТЕС доступ до новітніх технологій

Приватизація «Західенерго», що завершилася на початку 2012 року, відкрила Бурштинській теплоелектростанції доступ до новітніх технологій.

Таку думку агентству УНІАН висловив управляючий партнер консалтингової компанії Imepower Юрій Кубрушко, коментуючи початок тендеру на розробку ТЕО нових блоків станції за кошти гранту Агентства з торгівлі та розвитку США (USTDA).

«Проекти реконструкції блоків Бурштинської ТЕС опрацьовувалися вже дуже давно, починаючи з 90-х років. Головна причина, чому до цих пір нічого не було реалізовано - відсутність фінансування, яке було практично нереально залучити доти, доки контрольний пакет акцій «Західенерго» перебував у державній власності», - сказав експерт.

За його словами, для банків та інвесторів дуже важлива визначеність - або компанія приватна, або компанія державна. Тоді вони можуть правильно вибудовувати договірні відносини і відпрацьовувати механізми гарантій.

«У зв'язку з цим придбання ДТЕК контрольного пакета акцій «Західенерго» саме й відкрила можливість фінансування всіх необхідних проектів. ДТЕК можна розглядати як стратегічного інвестора, оскільки компанія планує багаторічну програму розвитку станцій «Західенерго», має необхідні фінансові та людські ресурси для її реалізації», - вважає Ю.Кубрушко.

Керівник аналітичного департаменту інвестиційної групи «Арт-Капітал» Ігор Путілін також вважає, що рішення уряду приватизувати «Західенерго» було вірним.

«За 2012 рік роботи компанії у складі ДТЕК «Західенерго» наростило виробництво електроенергії, збільшило рентабельність роботи і показало зростання чистого прибутку. Компанія стала більш ефективною: знизилася питома витрата палива. Тобто після того, як ДТЕК придбав «Західенерго», покращились показники її роботи», - зазначив він.

На думку експерта, ДТЕК вкладає набагато більші суми капітальних інвестицій в реконструкцію своїх енергоблоків, ніж держава в державні.

«У 2012 році ДТЕК завершив реконструкцію енергоблоків №10 Луганської ТЕС, №8 Курахівської ТЕС, №4 Зуєвської ТЕС, №9 Придніпровської ТЕС, №1 Запорізької ТЕС, №3 Криворізької ТЕС, №7 Бурштинської ТЕС, а також електрофільтру енергоблоку №11 Придніпровської ТЕС. Загальна вартість цих проектів становила 2,5 млрд грн», - зазначив І.Путілін.

Довідка УНІАН. «Західенерго» експлуатує 23 енергоблоки на Бурштинській, Ладижинській і Добротвірській ТЕС сумарною встановленою потужністю 4607,5 МВт.

Вертикально інтегрованому приватному енергохолдингу України «ДТЕК», підконтрольному бізнесмену Рінату Ахметову, належать 70,91% акцій «Західенерго». Блокпакет компанії у розмірі 25% акцій перебуває у НАК "Енергетична компанія України".

ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».

До вугільного сегменту ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальних фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальних фабрики), «Шахта «Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений «Східенерго», «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».

Компанія «Сервіс-інвест», «ДТЕК ПЕС-енерговугілля», «ДТЕК Донецькобленерго» і ПАТ «Дніпрообленерго» представляють сегмент передачі та продажу електроенергії.

До складу ДТЕК входить «Київенерго», яке генерує і поставляє теплову і електричну енергію в Києві.