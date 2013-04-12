ТЕО першого етапу будівництва LNG-терміналу підготує ILF Polska

Польська фірма ILF Consulting Engineers Polska підписала контракт на підготовку техніко-економічного обґрунтування першого етапу створення терміналу з приймання зрідженого газу (LNG-термінал) в Україні.

Про це сказано в повідомленні компанії, яке має УНІАН.

«Завданням ILF Polska буде підготовка першого етапу (ТЕО) для інвестиції в Національний проект "LNG Ukraina", - сказано в повідомленні.

Компанія нагадала, що в 2006-2007 роках вона брала участь у розробці ТЕО LNG-терміналу на польському узбережжі Балтійського моря.

За даними веб-сайту компанії, ILF Polska, яка зареєстрована у формі Товариства з обмеженою відповідальністю, була створена в 1998 році.

Компанія, зокрема, надавала технічні консультації під час будівництва насосних станцій для Ямальського газопроводу, реалізувала проекти у сфері нафти і газу, інженерної екології та здійснювала інші будівельні і енергетичні проекти.

Серед клієнтів ILF Polska є як приватні, так і державні компанії в Польщі та за кордоном.

Довідка УНІАН. Перший етап створення LNG-терміналу в Україні передбачає створення плаваючої платформи біля порту Південний на Чорному морі, через яку Україна зможе щорічно отримувати 5 млрд кубометрів газу. Його реалізація запланована на 2016 рік.

Необхідні інвестиції в перший етап оцінюються в 235 млн євро.