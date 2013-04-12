Нафта торгується різноспрямовано на статданих зі США і прогнозах МЕВ

На світових торгах у п'ятницю, 12 квітня, ціни на нафту змінилися різноспрямовано на статданих зі США і прогнозах Міжнародного енергетичного агентства.

Зокрема, ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже зросла на 0,01 долара, або 0,01%, - до 104,35 долара за барель.

Вартість травневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зменшилася на 0,32 долара, або 0,34%, - до 93,22 долара за барель.

Експерти МЕА у зв'язку зі слабкою економічною активністю в ряді регіонів знизили прогноз за темпами зростання попиту на нафту в світі до 795 тисяч барелів на добу з 820 тисяч за березневим прогнозом, передає Bloomberg.

Тим часом, учасникам ринку надала оптимізму статистика щодо кількості первинних заявок на допомогу з безробіття в США. За даними Міністерства праці країни, кількість американців, які вперше звернулися за допомогою, за тиждень скоротилася на 42 тисячі - до 346 тисяч. Аналітики очікували більш скромного зниження показника.