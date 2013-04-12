Україна планує завершити лібералізацію газового ринку до кінця року

Варшава. Український уряд планує завершити лібералізацію національного газового ринку згідно з прийнятими в Європейському Союзі нормами до кінця поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сказав на конференції у Варшаві в четвер заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимир Макуха.

"Ми плануємо до 2014 року, згідно з програмою реформ, затвердженою нашим президентом В.Януковичем, завершити процес лібералізації газового ринку загалом, відповідно до європейського законодавства", - сказав він.

В.Макуха зазначив, що лібералізація газового ринку тісно пов'язана з використанням української газотранспортної системи, згадавши в цьому контексті будівництво газопроводів в обхід України.

За його словами, українська влада неодноразово наголошувала на тому, що будівництво таких газопроводів, які ініціює російський "Газпром", звичайно є виключно політичними проектами.

В.Макуха закликав польську владу перед тим, як приймати рішення про будівництво нового газопроводу, який минулого тижня запропонували росіяни, проаналізувати, наскільки такий проект відповідатиме Третьому енергетичному пакету.

"Я б хотів, щоб польська сторона ретельно подивилася, наскільки цей договір, якщо його підпишуть, відповідає європейському законодавству", - наголосив він.

В.Макуха також наголосив, що Україна зацікавлена ​​польським досвідом лібералізації газового ринку, зазначивши, що польські власті готові їм ділитися з українцями.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня президент РФ Володимир Путін доручив "Газпрому" проаналізувати можливість будівництва нового газопроводу в обхід України, на цей раз через Польщу.

Глава польського уряду Дональд Туск заявив, що Польща не братиме участь у газових політичних проектах Російської Федерації, а президент Броніслав Коморовський запевнив, що влада не братиме участь у проектах, які загрожують інтересам України.

Довідка УНІАН. Українська газотранспортна система дозволяє щорічно поставляти до Європи понад 140 млрд кубометрів газу, проте не використовується на повну потужність через політику російського "Газпрому", що займається будівництвом обхідних газопроводів.

Росіяни, які пояснюють свою політику бажанням знизити залежність від транзитних країн (України та Білорусі), вже побудували дві нитки "Північного потоку" і наприкінці минулого року почали будівництво "Південного потоку", до якого повинен піти газ, що транспортується зараз через Україну.

Минулого року через українську ГТС європейці отримали близько 84 млрд кубометрів газу, або близько 60% російського експорту, тоді як раніше поставки через Україну займали 80% російських продажів в Європі.