АМКУ дозволив «Галнафтогазу» придбати чотири автозаправні комплекси

Антимонопольний комітет України надав дозвіл концерну «Галнафтогаз», який володіє мережею АЗС під брендом "ОККО", на придбання чотирьох автозаправних комплексів (АЗК), що належать приватній компанії «Інвест-Регіон».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, «Галнафтогаз» придбає АЗК у Харкові, Євпаторії, Херсоні та Запоріжжі.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2013 року Антимонопольний комітет України надав дозвіл приватній компанії «Інвест-Регіон» (Київ) придбати чотири автозаправні комплекси (АЗК), що належать концерну «Галнафтогаз».

Компанія «Інвест-Регіон» придбала два АЗК у Закарпатській і Херсонській областях і ще два в Харківській області.

Довідка УНІАН. ПАТ «Концерн «Галнафтогаз» є одним з найбільших власників АЗС в Україні. Компанія має у своєму розпорядженні 10 нафтобаз, 114 бензовозів і 4 газовози. У мережі «ОККО» працюють дві річкові заправні станції «ОККО», дві АГНКС «ОККО» і 125 автогазозаправних пунктів скрапленого газу (АГЗП).

За інформацією ЗМІ, АЗК компанії "Інвест-Регіон" працюють під брендом Shell.