Україна привабливіша для видобутку сланцевого газу, ніж Польща - євродепутат

Варшава. Українська влада створює привабливіші умови для інвесторів, які займаються проектами з видобутку сланцевого газу, ніж Польща, й має більше шансів на успішне їх завершення.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив депутат європейського парламенту Конрад Шиманьський, який брав участь в енергетичній конференції у Варшаві.

Євродепутат зазначив, що, незважаючи на існуючі проблеми, в енергетичному секторі влада України створює кращі умови для роботи інвесторів.

"Сьогодні чітко видно, що, незважаючи на те, що Україна почала свій проект, пов'язаний з отриманням нетрадиційного газу пізніше, ніж Польща, вона робить це з набагато більшою послідовністю", - сказав він.

За його словами, українська влада швидше готує необхідне для видобутку сланцевого газу законодавство, яке краще, ніж у Польщі.

Серед чинників, які підвищують конкурентоспроможність України, депутат також назвав меншу щільність заселення країни, менші витрати на реалізацію таких проектів і велику самостійність української влади.

"В Україні немає ризиків, пов'язаних із впливом Європейського союзу, зокрема у сфері охорони навколишнього середовища", - сказав він.

Під час конференції експерти, які займаються проектами із видобутку сланцевого газу, зазначали, що пробурити одну свердловину в Україні коштує приблизно на третину дешевше, ніж у Польщі, де вартість становить 10-15 млн дол.

Аналітики зазначали, що в США аналогічна робота обходитися в 3-5 млн дол., назвавши причиною високої ціни в Польщі відсутність конкуренції.

Як повідомляв УНІАН, Україна, як і Польща, за рахунок розвитку проектів видобутку сланцевого газу має намір зменшити енергетичну залежність від практично монопольних поставок російського "Газпрому".

Довідка УНІАН. Найближчими роками Польща та Україна планують почати комерційний видобуток сланцевого газу. Польська влада оцінює запаси сланцевого газу близько 350-770 млрд кубометрів газу й планує на першому етапі видобувати 0,5-1 млрд кубометрів, а в перспективі - за декілька років збільшити видобуток до 5-10 млрд кубометрів газу.

Україна, яка оцінює свої запаси цього палива від 900 млрд до 7 трильйонів кубометрів газу, планує через 5-7 років видобувати до 15 млрд кубометрів газу.

Польща минулого року спожила рекордні майже 16 млрд кубометрів газу, тоді як Україна - майже 50 млрд кубометрів.