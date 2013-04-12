"Чорноморнафтогаз" завершив 2012 рік з чистим збитком за МСФЗ 1,3 млрд грн

Великий український добувач газу державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" завершив 2012 рік з чистим збитком, розрахованим за міжнародними стандартами фінансової звітності, у розмірі 1,337 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії, розміщеному на корпоративному сайті.

Чистий дохід від реалізації продукції у 2012 році становив 1,186 млрд грн. Обсяг сплачених податків і обов'язкових платежів у 2012 році становив 2,1 млрд грн.

«Водночас значення EBITDA (основного показника, що характеризує операційну діяльність підприємства) становило за цей період 382 471 тис. грн», - йдеться в повідомленні компанії. У ньому також наводиться показник EBITDA на 2011 рік у розмірі 272 379 тис. грн.

У роз'ясненні до звітності стверджується, що основною причиною отримання збитків за МСФЗ є амортизація дисконту за отриманими безвідсотковими позиками від акціонера - Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Крім того, отримання безвідсоткових позик призвело до істотного збільшення податкового навантаження в частині зобов'язань з податку на прибуток.

За інформацією "Чорноморнафтогазу", майже весь збиток за МСФЗ - збиток «на папері», оскільки реальних грошових витрат на амортизацію дисконту за отриманими безвідсотковим позиками підприємство не несло.

Без урахування амортизації дисконту (1 млрд 176 млн 175 тис. грн) та впливу податку на прибуток (205 млрд 652 тис. грн) прибуток "Чорноморнафтогазу" за 2012 рік становив 44 млн 281 тис. грн.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

Зараз на шельфі Чорного і Азовського морів та в сухопутній частині Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатні, 6 газових і 1 нафтове родовище.