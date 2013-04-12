Україна до кінця року укладе ще 4 договори про розподіл продукції у сфері видобування газу

Україна до кінця 2013 року, на додаток до вже діючих двох угод про розподіл продукції у сфері видобування газу, планує укласти ще мінімум чотири угоди, в результаті чого через 4-5 років інвестори зможуть почати експорт українського газу до Європи. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості з посиланням на міністра Едуарда Ставицького, який прийняв участь в Енергетичному форумі у м. Лех (Австрія).

За словами міністра, один із ключових напрямків діяльності енергетичної галузі - збільшення власного видобутку та залучення до цього іноземних компаній. «У трьох проведених торік конкурсах на укладення угод про розподіл продукції перемогли Shell, Chevron і ExxonMobil. Ми плануємо до кінця цього року, на додаток до вже діючих двох угод про розподіл продукції, укласти ще мінімум чотири. В результаті, через чотири-п'ять років інвестори зможуть почати експорт українського газу до Європи, а до середини наступного десятиліття Україна може стати нетто-експортером газу», - сказав Е.Ставицький.

Також він звернув увагу, що для інвесторів в цьому відношенні вкрай важливим залишається забезпечення вільного доступу до трубопроводів і газових сховищ, що гарантується Україною на національному рівні і з точки зору її членства в Енергетичному співтоваристві.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році Кабінет Міністрів України своїми постановами № 1297 та № 1298 затвердив умови конкурсів з укладення угод про розподіл продукції (УРП) по Юзівській (Донецька та Харківська області) та Олеській (Львівська область) вуглеводневих площах із запасами сланцевого газу.

У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській та Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

25 січня 2013 року в Давосі у присутності Президента України Віктора Януковича і прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте підписано угоду між компанією Shell і компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі в Харківській і Донецькій областях.

З української сторони угоду підписав міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький.

Угода про розподіл продукції з американською компанією Chevron з видобутку сланцевого газу на заході України може бути підписана до 1 червня 2013 року за умови позитивного рішення обласних рад, повідомив міністр екології Олег Проскуряков.