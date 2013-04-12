Республіканське унітарне підприємство «Виробниче об'єднання «Белоруснефть» планує вийти на ринок нафтосервісних послуг України.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба «Белоруснефти».

«Одним із перспективних напрямків цієї діяльності можуть стати роботи з інтенсифікації припливу нафти з використанням білоруського флоту ГРП (гідророзриву пласта)», - йдеться в повідомленні прес-служби.

У білоруському об'єднанні підкреслили, що представники канадської компанії Kulczyk Oil Ventures Inc. (KOV) і підконтрольного їй українського товариства «КУБ-Газ» під час робочої поїздки в «Белоруснефть» ознайомилися з обладнанням в тампонажному управлінні об'єднання і з лабораторною базою інституту «БелНИПИнефть».

«Зараз сторони детально вивчають варіанти можливої ​​співпраці, щоб згодом викласти їх у відповідних документах», - відзначили в прес-службі компанії.

В об'єднанні «Белоруснефть» вважають, що реалізація в майбутньому на взаємовигідній основі спільних проектів з українським «КУБ-Газ» має хороші перспективи.

Довідка УНІАН. Створена в 2008 році і публічна з 2010 року, Kulczyk Oil Ventures придбала 70% частки "Куб-газу" у компанії Gastek LLC (США), яка зберегла 30% пакет, за 45 млн дол.

Основними активами «КУБ-Газ» є чотири газоконденсатні ділянки, зосереджені в Дніпровсько-Донецькому басейні: Ольгівське, Макіївське, Крутогорівське і Вергунське родовища.

Виробниче об'єднання «Белоруснефть» створено у 1966 році. Підприємство веде пошук, розвідку та розробку нафтових родовищ, буріння свердловин, видобуток нафти і попутного нафтового газу.

Гідророзрив пласта - один з методів інтенсифікації роботи нафтових і газових свердловин і збільшення прийомності нагнітальних свердловин. Метод дозволяє оживити простоюючі свердловини, на яких видобуток нафти або газу традиційними способами вже неможливий або малорентабельний.