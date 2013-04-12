«Белоруснефть» планує вийти на ринок нафтосервісних послуг України

16:24, 12 квітня 2013
Енергетика
0

Республіканське унітарне підприємство «Виробниче об'єднання «Белоруснефть» планує вийти на ринок нафтосервісних послуг України.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба «Белоруснефти».

«Одним із перспективних напрямків цієї діяльності можуть стати роботи з інтенсифікації припливу нафти з використанням білоруського флоту ГРП (гідророзриву пласта)», - йдеться в повідомленні прес-служби.

У білоруському об'єднанні підкреслили, що представники канадської компанії Kulczyk Oil Ventures Inc. (KOV) і підконтрольного їй українського товариства «КУБ-Газ» під час робочої поїздки в «Белоруснефть» ознайомилися з обладнанням в тампонажному управлінні об'єднання і з лабораторною базою інституту «БелНИПИнефть».

«Зараз сторони детально вивчають варіанти можливої ​​співпраці, щоб згодом викласти їх у відповідних документах», - відзначили в прес-службі компанії.

В об'єднанні «Белоруснефть» вважають, що реалізація в майбутньому на взаємовигідній основі спільних проектів з українським «КУБ-Газ» має хороші перспективи.

Довідка УНІАН. Створена в 2008 році і публічна з 2010 року, Kulczyk Oil Ventures придбала 70% частки "Куб-газу" у компанії Gastek LLC (США), яка зберегла 30% пакет, за 45 млн дол.

Основними активами «КУБ-Газ» є чотири газоконденсатні ділянки, зосереджені в Дніпровсько-Донецькому басейні: Ольгівське, Макіївське, Крутогорівське і Вергунське родовища.

Виробниче об'єднання «Белоруснефть» створено у 1966 році. Підприємство веде пошук, розвідку та розробку нафтових родовищ, буріння свердловин, видобуток нафти і попутного нафтового газу.

Гідророзрив пласта - один з методів інтенсифікації роботи нафтових і газових свердловин і збільшення прийомності нагнітальних свердловин. Метод дозволяє оживити простоюючі свердловини, на яких видобуток нафти або газу традиційними способами вже неможливий або малорентабельний.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter