Ставицький скептично оцінює перспективи «Південного потоку» і «Ямал-Європа-2»

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький скептично оцінює доцільність реалізації проектів «Південний потік» і другої черги газопроводу «Ямал-Європа», повідомили УНІАН у прес-службі міністерства з посиланням на доповідь міністра, зроблену в рамках Енергетичного форуму в м. Лех (Австрія).

«Хочу висловити скепсис стосовно доцільності реалізації таких інфраструктурних проектів, як будівництво «Південного потоку», а також другої черги газопроводу «Ямал-Європа». Їх ефективною альтернативою є модернізація української газотранспортної системи за рахунок кредитів ЄБРР і Європейського інвестиційного банку з можливою передачею в управління тристоронньому консорціуму Україна-Росія-ЄС за участю зацікавлених європейських інвесторів», - підкреслив Е.Ставицький.

На його думку, модернізація української ГТС вимагає значно менших інвестицій, ніж будівництво «Південного потоку», але забезпечить стабільний транзит російського газу до Європи, а в середньостроковій перспективі й поставки українського газу, видобутого незалежними виробниками в рамках масштабних проектів на шельфі Чорного моря й із видобутку сланцевого газу.

Водночас Україна, за словами Е.Ставицького, не стоїть на місці в очікуванні створення дво- або тристороннього консорціуму. «Ми частково модернізуємо свою газотранспортну систему за рахунок власних коштів, а також здійснюємо за рахунок кредиту «Дойче банку» пілотний проект заміни застарілого обладнання на обладнання компанії «Сіменс» на газоперекачувальній станції Бар газопроводу «Союз», - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада України не виключала можливості передачі в оренду ГТС у рамках створення консорціуму з її управління. Поки що розглядається можливість створення як двостороннього - з Росією, так і тристороннього - з РФ і Євросоюзом - консорціуму з управління ГТС.

14 березня 2013 року Президент України Віктор Янукович висловив переконання, що Європа повинна брати участь у модернізації української газотранспортної системи. Він також підкреслив, що Україна повинна гарантувати Європі стабільний транзит газу, а для цього потрібно найближчим часом знайти відповідь, як Україна модернізуватиме свою ГТС.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров 19 березня заявив, що ЄС досі не продемонстрував готовність до участі в тристоронньому консорціумі з управління газотранспортною системою України. При цьому він підкреслив, що питання щодо модернізації ГТС необхідно вирішувати в найкоротші терміни.

22 березня президент Російського газового товариства Валерій Язєв зазначив, що Україна завела переговори зі створення двостороннього газового консорціуму в глухий кут.

У квітні 2013 року Президент Росії Володимир Путін доручив «Газпрому» пропрацювати будівництво в обхід України газопроводу «Ямал-Європа-2» через Білорусь.