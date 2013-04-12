«Житомиробленерго» у 2012 році отримало 25 млн грн чистого прибутку за МСФЗ

Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» за підсумками 2012 року отримала чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 24,9 млн грн.

Про це йдеться у звіті про фінансово-господарську діяльність компанії, оприлюдненому на сайті Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Водночас компанія не надає порівняльних даних за 2011 рік за МСФЗ.

Згідно з повідомленням, виручка від реалізації продукції за звітний період становила 1,289 млрд грн, собівартість реалізованої продукції - 1,231 млрд грн, загальна кількість активів компанії - 2,35 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Житомиробленерго» є монопольним постачальником електроенергії в Житомирській області.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, 91,62% акцій ВАТ "Житомиробленерго" належать VS Energy International N. V. (Нідерланди).