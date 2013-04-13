У Януковича є можливість помилувати Тимошенко, вважає захисник екс-прем'єра

Президент України має можливість помилувати екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко у «газовій справі», в якій вже пройдені всі судові інстанції.

Таку думку в коментарі кореспондентові УНІАН у Харкові висловив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Сас.

«Помилування можна застосовувати за конкретною справою, за якою, згідно з його положенням (положенням про помилування – УНІАН), пройшли всі інстанції. Є справа, за якою пройшли («газова справа» - УНІАН), тому за цією справою, я думаю, без проблем можна помилувати», - сказав С.Сас.

Відповідаючи на запитання, чи можливе помилування Ю.Тимошенко без написання нею відповідного прохання, С.Сас сказав: «Прецедент уже є. Питання помилування врегульовано положенням, яке затверджено наказом Президента, він, наскільки в мене є інформація, не змінював текст цього положення про процедуру помилування, але, тим не менш, звернення Уповноваженого з прав людини було прийнято до розгляду Комісією з помилування, хоча це суперечить сьогоднішньому положенню про помилування».

Захисник зазначив, що згідно з положенням про помилування, Президент України мав право помилувати екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка тільки за умови, якби той сам написав прохання про помилування.

«Справа у тому, що не можна було помилувати й Луценка, за його положенням, з тої причини, що звернення повинно бути засудженого, а тут звернулася Уповноважений з прав людини», - зазначив С.Сас.

У той же час захисник не виключив можливості помилування Ю.Тимошенко. «Я не виключаю, тому що в нас прецедент має місце. Тут все в руках самого Януковича», - сказав С.Сас.

Водночас після вчорашнього засідання Київського районного суду Харкова у справі ЄЕСУ захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Андрій Кожем’якін наголосив, що захист екс-прем’єра вимагає від Президента України Віктора Януковича не помилування Ю.Тимошенко, а повної її політичної та юридичної реабілітації.

«Ні про яке помилування захист сьогодні питання не ставить. Захист ставить питання про повну юридичну та політичну реабілітацію Юлії Тимошенко, яка не вчиняла ніяких злочинів. І пан Президент, говорячи про те, що він нічого не може, він може звільнити її у будь-який спосіб, їх дуже багато, у тому числі й рішення Верховної Ради», - сказав А.Кожем’якін.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня В.Янукович під час прес-конференції в Миколаєві заявив, що до завершення всіх судів над Ю.Тимошенко розгляд питання про її помилування є неможливим.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. Суди не задовольнили ні апеляційної, ні касаційної скарг захисту Ю.Тимошенко на вирок у «газовій справі».