Нафта дешевшає на негативних новинах з Китаю

Світові ціни на нафту падають під час торгів понеділка більш ніж на 2% на тлі слабкої статистики з розвитку економіки другого найбільшого у світі споживача сировини - Китаю, свідчать дані торгів, повідомляє Прайм.

Ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil до 8.45 мск знизилася на 2,15 долара, або на 2,09%, - до 100,92 долара за барель. Вартість травневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зменшилася на 2,28 долара, або 2,59%, - до 88,99 долара за барель.

Раніше в понеділок державне статистичне управління (ДСУ) Китаю повідомило, що зростання ВВП країни в першому кварталі 2013 року у річному обчисленні становило 7,7% проти 7,8% кварталом раніше. Порівняно з останнім кварталом 2012 року ВВП збільшився на 1,6% проти 2% у жовтні-грудні минулого року. Дані виявилися гіршими за прогнози аналітиків, які очікували показники на рівні 8% і 2% відповідно.

Негативно на попит на "чорне золото" також вплинули дані за обсягом промислового виробництва другої найбільшої економіки світу. У березні показник зріс на 8,9% проти очікуваного 10,1%. Зростання обсягу роздрібних продажів в країні минулого місяця становив 12,6%, збігшись з прогнозами аналітиків.