На Рівненській АЕС підключено до мережі енергоблок №3, енергоблок №4 зупинено на ремонт

На Рівненській атомній електростанції в суботу, 13 квітня, підключено до енергомережі після проведення середнього планового ремонту третій енергоблок.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАЕК «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, 14 квітня енергоблок №4 Рівненської АЕС відключено від енергомережі для проведення середнього планового ремонту.

«Тривають операції за програмою зупинки. Всі роботи проводяться згідно з графіком. Ремонт розрахований на 52 діб. Під час ремонту будуть виконані регламентні роботи», - сказано в повідомленні.

Станом на 15 квітня в роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків атомних електростанцій.

На енергоблоці №1 Південно-Української АЕС - 42-а доба капітального планового ремонту.

На енергоблоці №4 Запорізької АЕС - 12-а доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці №2 Рівненської АЕС 4-а доба поточного ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для Запорізької АЕС - 4540 МВт, для Рівненської АЕС - 1 190 МВт, для Південно-Української АЕС - 1 600 МВт, для Хмельницької АЕС - 1 970 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався і знаходиться у межах діючих норм.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (РАЕС) розташована на північному заході Рівненської області. На РАЕС експлуатуються чотири енергоблоки сумарною потужністю 2835 МВт: блок № 1 (ВВЕР-440) потужністю 420 МВт з 1980 року, блок № 2 (ВВЕР-440) потужністю 415 МВт з 1981 року, блок № 3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 000 МВт з 1986 року, блок № 4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 000 МВт з 2004 року.

10 грудня 2010 року Держатомрегулювання України дало дозвіл на продовження терміну експлуатації енергоблоків №№ 1,2 РАЕС ще на 20 років: до 2030 і 2031 років відповідно.