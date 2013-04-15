Україна в січні-лютому знизила імпорт газу в грошовому вираженні на 23,2%

Україна у січні-лютому 2013 року знизила імпорт газу (у грошовому вираженні) порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 23,2% - до 1,977 млрд дол., повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, у лютому Україна імпортувала природного газу на 958,842 млн дол., що на 37% менше, ніж у лютому 2012 року.

Нагадаємо, велику частку імпортованого в Україну газу складає газ, що поставляється з Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2013 року ціна на газ зменшилася порівняно з попереднім місяцем на 1,5% - до 419,7 дол. за 1 тис. куб. м з 426,16 дол.

За даними Міністерства енергетики і вугільної промисловості, Україна у січні-лютому 2013 року скоротила імпорт газу порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 23,2% - до 4,742 млрд куб. м.

НАК «Нафтогаз України» перерахувала російському «Газпрому» понад 162 млн доларів США за імпортований у лютому 2013 року природний газ, розрахувавшись у повному обсязі. Ціна природного газу для компанії в першому кварталі 2013 року становила близько 406 доларів США за 1 тис. куб. м. Таким чином, «Нафтогаз» у лютому купив природного газу у «Газпрому» в натуральному вираженні близько 0,4 млрд куб. м, тоді як у цілому в країну в лютому було імпортовано 2,251 млрд куб. м.

У 2013 році Україна планує укласти контракт на поставки природного газу в обсязі 7 млрд куб. м на рік через територію Угорщини і Словаччини.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

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