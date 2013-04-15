«ДТЕК Дніпроенерго» в 2013 році планує закупити вугілля на 9,661 млрд грн

Одна з найбільших в Україні енергопостачальних компаній «ДТЕК Дніпроенерго» планує в 2013 році закупити вугілля для виробництва електричної та теплової енергії на суму 9,661 млрд грн, йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, компанія також цьогоріч планує закупити природного газу на суму 2,6 млрд грн.

Як раніше повідомляв УНІАН, компанія «ДТЕК Дніпроенерго» планує в 2013 році продати на Оптовий ринок електроенергії України електричної енергії на загальну суму до 20 млрд грн, експортувати електроенергії - на суму 342 млн дол.

«ДТЕК Дніпроенерго» планує в 2013 році скоротити чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності порівняно з 2012 роком в 6,7 разу - до 140,7 млн грн.

Компанія в 2012 році отримала чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) в розмірі 938,851 млн грн.

Довідка УНІАН. «ДТЕК Дніпроенерго» (м. Запоріжжя) - одна з найбільших енергогенеруючих компаній України. Власником 72,9% акцій є ДТЕК, 25% +1 акція - НАК «Енергетична компанія України», інші акції належать міноритарним акціонерам.

До складу «ДТЕК Дніпроенерго» входять три ТЕС - Запорізька, Криворізька і Придніпровська - загальною встановленою потужністю 8185 МВт, що становить 26,1% загальної встановленої потужності теплових електростанцій України.

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем кепітал менеджмент» (СКМ, м. Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.