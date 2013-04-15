Кіпрська компанія має намір купити Одеський НПЗ за 491 млн грн

Кіпрська компанія Empson має намір купити 99,58% акцій Одеського нафтопереробного заводу, що належав приватній російській нафтовій компанії «ЛУКОЙЛ», за 490,742 млн грн, повідомляє Empson в офіційному бюлетені "Цінні папери України".

Згідно з повідомленням, компанія планує придбати 1 млрд 817,561 тис. акцій Одеського НПЗ номінальною вартістю 0,27 грн кожна.

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку березня 2013 компанія «ЛУКОЙЛ» продала українській групі «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК) 99,6% акцій Одеського нафтопереробного заводу.

Операцію планується закрити до 1 червня 2013 року після виконання сторонами низки попередніх умов.

Одеський нафтопереробний завод (м. Одеса), який з жовтня 2010 року зупинив роботу з ініціативи власника - компанії «ЛУКОЙЛ», здатний щорічно переробляти 2,8 млн тонн нафти. Завод належить «ЛУКОЙЛу» з 2000 року.

Східно-Європейська паливно-енергетична компанія (СЄПЕК) об'єднує енергетичні активи бізнесмена С.Курченка. У неї входять структури, які здійснюють реалізацію скрапленого газу, нафтопродуктів, природного газу, мережі АЗС та АГНКС та інші профільні активи в Україні та низці інших країн.

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