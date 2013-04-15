Україна в січні-лютому скоротила імпорт нафти в грошовому вираженні в 7 разів

Україна в січні-лютому 2013 року скоротила імпорт нафти (у грошовому вираженні) порівняно з аналогічним періодом 2012 року в 7 разів - до 83,718 млн дол. із 611 млн дол., повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, імпорт нафти в грошовому вираженні в лютому 2013 року скоротився порівняно з попереднім місяцем майже втричі - до 23,317 млн дол. із 60,401 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства енергетики і вугільної промисловості, Україна в січні-лютому 2013 року скоротила імпорт нафти в 7 разів - до 111,4 тис. тонн порівняно з 763,4 тис. тонн за аналогічний період 2012 року.

Постачання нафти на нафтопереробні заводи України за цей період скоротилися на 59,8% порівняно з січнем-лютим 2012 року - до 513,1 тис. тонн.

Переробка нафтової сировини на вітчизняних НПЗ і Шебелінському ДПЗ у січні-лютому цього року скоротилася на 65,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 480,2 тис. тонн.

Україна планує до кінця цього року вийти на обсяг нафтопереробки до 1 млн тонн на місяць.

В Україні шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.

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