Україна в січні-лютому збільшила експорт вугілля в грошовому виразі на 15,8%

15:20, 15 квітня 2013
Енергетика
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Україна в січні-лютому 2013 року збільшила експорт вугілля в грошовому виразі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 15,8% - до 93,118 млн дол., повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, імпорт вугілля за перші два місяці поточного року в грошовому виразі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року скоротився на 49,5% - до 318,314 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, вуглевидобувні підприємства України в січні-лютому 2013 року скоротили видобуток вугілля на 6,6% - до 13,457 млн тонн з 14,412 млн тонн за аналогічний період 2012 року.

1 березня 2013 року під час прес-конференції Президент Віктор Янукович заявив, що для забезпечення паливного балансу країни Україні необхідно щорічно видобувати 100-105 млн тонн вугілля.

За останні два роки Україна декларує плани з переходу на жорсткий режим економії енергоресурсів у зв'язку з високою ціною на російський газ і плани з його часткового заміщення вітчизняним вугіллям.

Наприкінці 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» залучила у Державного банку розвитку Китайської Народної Республіки (China Development Bank Corporation) кредит на суму 3,656 млрд доларів на 19 років для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям.

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