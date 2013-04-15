«Укрнафта» за рік скоротила виробництво на 6,4%

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія «Укрнафта» в 2012 році скоротила виробництво скрапленого газу, фракції легкої (стабільний газовий бензин) і деетанпропанбутанізованого конденсату в порівнянні з 2011 роком на 6,4% - до 296,5 тис. тонн з 316,8 тис. тонн.

Про це йдеться в звіті найбільшого акціонера "Укрнафти" - НАК "Нафтогаз України".

Згідно з документом, компанія в 2012 році виробила 153,2 тис. тонн скрапленого газу, 6 тис. тонн фракції легкої та 137,3 тис. тонн деетанпропанбутанізованого конденсату.

З лютого 2012 року "Укрнафта" припинила виробництво фракції легкої і налагодила виробництво деетанпропанбутанізованого конденсату.

"Зменшення виробництва відбулося за рахунок падіння видобутку нафти і нафтового газу", - сказано у звіті "Нафтогазу".

Водночас перевиконання плану з виробництва вищевказаної продукції за 2012 рік становило 10,6%.

Також у документі зазначається, що в 2012 році відбулося значне зменшення обсягів робіт з буріння - підприємством пробурено 54,87 тис. м при запланованому рівні 160 тис. м. Фактично план виконаний на 34,3%.

"Основними причинами зменшення обсягів робіт з буріння є недофінансування геологорозвідувальних робіт і відсутність земельних ділянок для буріння свердловин", - наголошується в документі.

Видобуток нафти компанією минулого року становив 2,233 млн тонн, що на 1,2% менше планового показника.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Укрнафта» в січні-вересні 2012 року збільшила чистий прибуток до 2,051 млрд грн з 1,546 млрд грн за аналогічний період 2011 року.

У 2011 році «Укрнафта» скоротила чистий прибуток на 17,6% в порівнянні з 2010 роком - до 2,182 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укрнафта» - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На неї припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні.

«Укрнафта» володіє шістьма регіональними виробничими підрозділами («Охтирканафтогаз», «Чернігівнафтогаз», «Полтаванафтогаз», «Долинанафтогаз», «Надвірнанафтогаз», «Бориславнафтогаз»), трьома газопереробними заводами (Гнідинецький, Качанівський, Долинський), а також трьома буровими управліннями (Охтирське, Прилуцьке і Прикарпатське) і значною кількістю інших нафтосервісних підрозділів.

Крім того, «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції «Укрнафти» включені до лістингу Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.