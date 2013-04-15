Нафта продовжує дешевшати на негативі з Китаю і США

Світові ціни на нафту в понеділок продовжують знижуватися на негативній статистиці з Китаю і США, свідчать дані торгів, повідомляє ПРАЙМ.

Ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil до 18.33 мск знизилася на 2,67 долара, або на 2,31%, - до 100,72 долара за барель. Вартість травневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зменшилася на 2,68 долара, або 2,72%, - до 88,71 долара за барель.

У понеділок державне статистичне управління Китаю повідомило, що зростання ВВП країни в першому кварталі 2013 року в річному обчисленні становило 7,7%. У порівнянні з четвертим кварталом минулого року економіка країни зросла на 1,6%. До того ж аналітики чекали зростання на 8% і 2% відповідно.

Гіршою за прогнози виявилася і американська статистика. Як повідомив Федеральний резервний банк Нью-Йорка, індекс ділової активності в промисловості округу в квітні впав до мінімальної позначки з січня в 3,1 пункта з 9,2 пункта в березні. Аналітики при цьому очікували зменшення лише до 7 пунктів.