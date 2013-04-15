Українська Coal Energy в березні скоротила видобуток вугілля на 40%

Варшава. Українська вуглевидобувна компанія Coal Energy в березні поточного року видобула (з урахуванням добутого з відвалів) 91,618 тис. тонн вугілля, що на 39,9% менше, ніж у березні минулого року, але на 12,5% більше, ніж у лютому цього року.

Про це компанія повідомила в системі розкриття інформації Варшавської фондової біржі.

Згідно з повідомленням, минулого місяця компанія понизила видобуток на власних шахтах на 39,1% в річному виразі - до 82,166 тис. тонн, у тому числі видобула 65,504 тис. тонн енергетичного вугілля (-38,5%) і 16,662 тис. тонн коксівного вугілля та вугілля подвійного призначення (-41,2%).

Видобуток з відвалів за вказаний період знизився на 46,2% в порівнянні з березнем минулого року - до 9,452 тис. тонн.

У порівнянні з лютим компанія збільшила видобуток на 15,1%, або на 10,755 тис. тонн. При цьому видобуток енергетичного вугілля зріс на 17,8%, а коксівного та подвійного призначення - на 5,4% на тлі зниження видобутку вугілля з відвалів на 4,8%.

Як повідомляв УНІАН, у лютому поточного року (з урахуванням видобутого з відвалів) Coal Energy видобула 81,448 тис. тонн вугілля, що на 46,5% менше, ніж у лютому минулого року, і на 44,8% менше, ніж у січні поточного року.

У січні компанія, яка раніше пояснювала падіння видобутку зниженням попиту в Європі та Китаї, скоротила видобуток вугілля в річному виразі на 3,1% після 0,6% мінуса в останньому місяці минулого року.

Довідка УНІАН. Coal Energy, яка володіє 10 шахтами на Донбасі, гірничо-збагачувальною фабрикою і фабрикою з переробки вуглемістких відходів є одним із найбільших приватних вуглевидобувачів в Україні з запасами вугілля за класифікацією JORC в 235,5 млн тонн.

75% акцій Coal Energy належать кіпрській Lycaste Holdings Limited, в якій по 50% володіють Віктор та Марина Вишневецькі. Інші папери - free float.