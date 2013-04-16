Причиною пожежі на Вуглегірській ТЕС стала розгерметизація системи подачі вугільного пилу - Ставицький

Причиною пожежі на Вуглегірській ТЕС (м.Світлодарськ, Донецька область) стала розгерметизація системи подачі вугільного пилу і подальше самозаймання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в Світлодарську на брифінгу глава Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

За його словами, мала місце «розгерметизація подачі вугільного пилу, в результаті чого стався витік і самозаймання».

Міністр також зазначив, що за попередніми результатами дефектних актів знижені обсяги збитків, які спричинила ця аварія.

Е.Ставицький заявив, що у зв'язку зі зниженням суми збитку, штабом з ліквідації наслідків аварії прийнято рішення про проведення капітального ремонту Вуглегірської ТЕС.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня вдень на Вуглегірській теплоелектростанції виникла пожежа, яка була ліквідована 30 березня в 5.41. В результаті пожежі один працівник станції загинув, кілька людей постраждали.

Вуглегірська ТЕС, яка налічує 2 тис 836 співробітників, була повністю зупинена. Вуглегірську ТЕС експлуатує Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго».

За фактом пожежі на Вуглегірській ТЕС розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей)