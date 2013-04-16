Ціни на нафту продовжили падіння на тлі негативних статданих з КНР і США

На світових торгах у вівторок, 16 квітня, ціни на нафту продовжили падіння більш ніж на 1% на тлі статданих з КНР і США, які свідчать про сповільнення темпів розвитку світової економіки, отже, і зниження попиту на сировину.

Зокрема, ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 1,01 долара, або на 1,09%, - до 100,39 долара за барель.

Вартість травневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зменшилася на 1,05 долара, або 1,21%, - до 87,66 долара за барель.

У понеділок, 15 квітня, державне статистичне управління Китаю повідомило, що зростання ВВП країни в першому кварталі 2013 року в річному численні становило 7,7%. Порівняно з четвертим кварталом минулого року економіка країни зросла на 1,6%. Водночас аналітики очікували зростання на 8% і 2%, відповідно.

Крім того, Федеральний резервний банк Нью-Йорка повідомив, що індекс ділової активності в промисловості округу в квітні упав до мінімальної позначки з січня в 3,1 пункта (з 9,2 пункта у березні). Аналітики водночас очікували менш різкого зниження, передає Bloomberg.

Пізніше у вівторок інвестори очікують публікацію даних Американського інституту нафти (API) щодо запасів сировини на оптових складах США за тиждень. Аналітики чекають зростання показника на 1,5 мільйона барелів - до найвищого з липня 1990 рівня в 390,4 мільйона барелів.