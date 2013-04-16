Азаров звільнив президента «Енергетичної компанії України» на його прохання

Кабінет Міністрів звільнив Петра Омелянівського з посади президента Національної акціонерної компанії (НАК) "Енергетична компанія України".

Відповідне рішення закріплене розпорядженням Кабміну №230 від 15 квітня 2013 року.

Згідно з документом, причиною кадрового рішення стала подана президентом компанії заява.

"Звільнити Омелянівського Петра Йосиповича з посади президента Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України" згідно з його заявою”, - зазначається у розпорядженні уряду.

Нового президента НАК “ЕКУ” Кабмін поки що не призначив.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня 2010 року Кабінет Міністрів України призначив президентом НАК «Енергетична компанія України» П.Омелянівського.

До цього призначення П.Омелянівський обіймав посаду голови правління ВАТ «Західенерго».

Довідка УНІАН. НАК «Енергетична компанія України» є акціонером 20 ВАТ паливно-енергетичного комплексу, які виробляють і поставляють електроенергію, що становить 38,1% від загального вироблення електроенергії Об'єднаної енергосистеми України.

До статутного капіталу компанії передані державні пакети акцій 4 енергогенеруючих, 14 енергопостачальних і 2 гідроенергогенеруючих компаній.

Основу теплової енергетики становлять 4 акціонерні енергогенеруючі компанії («Дніпроенерго», «Донбасенерго», «Західенерго», «Центренерго»), які об'єднують 11 електростанцій з блоковими агрегатами одиничною потужністю від 150 до 800 МВт. Загальна потужність блокових ТЕС - 23 115 МВт, що становить 43,4% від встановленої потужності електростанцій України.