«Укртрансгаз» планує залучити у "Дельта Банку" кредит на 600 млн грн

Компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, має намір залучити у "Дельта Банку" кредит у розмірі 600 млн грн, йдеться в повідомленні компанії на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі». Згідно з повідомленням, компанія планує отримати кредит строком на один рік з моменту підписання договору.

Кінцевий термін підписання договору - 15 травня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у судовому порядку вимагає від компанії «Укртрансгаз» повернення 5,145 млрд грн.

«Укртрансгаз» не погоджується із заявленими позовними вимогами і розраховує на мирне вирішення цього питання.

Довідка УНІАН. Компанія «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування і зберігання природного газу, ефективного функціонування та розвитку газового комплексу України.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій ПАТ «Укртрансгаз» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».

«Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року і входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 29,84 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 18,02 млрд грн, зобов'язання - 26,83 млрд грн, кошти клієнтів - 17,20 млрд грн, власний капітал - 3,01 млрд грн , статутний капітал - 2,33 млрд грн.

Основними власниками банку є бізнесмен Микола Лагун (70,61% акцій банку) і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США, 29,39%).

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